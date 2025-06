Selfie entlarvte Handydieb in Wien-Simmering

Wiener Polizisten haben am Donnerstag einen 40-Jährigen festgenommen, der im Verdacht steht, durch ein offenes Fenster in ein Büro eingestiegen und ein Handy gestohlen zu haben.

Das Opfer sah so das Foto und zeigte es seinem Schwager, welcher den Dieb in einem Supermarkt in Wien-Simmering wiedererkannte, berichtete die Polizei am Freitag.

Fünf Bankomatkarten gestohlen

Nachdem der Schwager die Polizei verständigt hatte, konnte diese den Slowaken anhalten. Als die Beamten ihn durchsuchten, fanden sie fünf Bankomatkarten, die mutmaßlich ebenfalls gestohlen worden waren. Das Handy wurde bisher allerdings nicht gefunden, hieß es.

Der Beschuldigte war bei seiner Einvernahme nicht geständig. Er wurde auf freiem Fuß angezeigt. Die Ermittlungen, insbesondere zur Herkunft der sichergestellten Bankomatkarten, dauern an.