Selbstoptimierung: Neues Jahr, neues Ich – nicht.
Und? Sind Sie in den fünf Tagen seit Silvester schon ein neuer Mensch geworden? Vielleicht ist 2026 bereits jetzt das beste Jahr Ihres Lebens. Abgesehen von den bekannten Neujahrsvorsätzen ist der Jahreswechsel ja ein beliebter Anlass, sich selbst in Frage zu stellen. Resümee ziehen und reflektieren wird das dann genannt.
Auch über Social Media schlägt einem gerade jetzt die volle Dröhnung Selbstoptimierungscontent entgegen. Also, Excel-Listen erstellen, wie man den Alltag besser bewältigt, Metriken und Abläufe digitalisieren, um sich selbst messbar und bewertbar zu machen. Wer will nicht seine Ziele "manifestieren"? Das Versprechen nach endlosem Wachstum und damit einhergehender Zufriedenheit ist ein supersüßer Nektar. Das Maximalprinzip zu verfolgen erfordert Disziplin und Effizienz. Mein persönlicher Rückblick auf 2025, inklusive Mindmap, hat mich einen halben Tag gekostet.
Warum so müde?
Über die Weihnachtsfeiertage fiel mir dann ein Buch des Philosophen Byung-Chul Han in die Hände. Darin schreibt er über die „Müdigkeitsgesellschaft“. Also, dass die neoliberale Vermarktungslogik auch auf Individuen in Form von Selbstoptimierung umgelegt und so Selbstausbeutung gefördert wird. Ich lese diese Zeilen und bemerke: Ja, ich bin so was von müde! Der Sparkurs der Regierung und die außenpolitische Lage tun ihr Übriges dazu. Es ist wirklich nicht leicht momentan in seiner Mitte zu bleiben – sollte ich mich da selbst mit Listen geißeln, um meine eigene Performance zu überwachen? Es muss doch reichen, einfach nur klarzukommen!
Außerdem: Weshalb das Alles im Jänner? Die grauen Stadt-Spaziergänge über Rollsplitt lassen wenig Hoffnung aufkommen. Motivierte Gedanken passen doch besser zu einem Frühlingserwachen, wenn die Verkehrsinseln durch Krokusse erblühen. Merke: Man muss als Mensch nicht immer besser, schneller und effizienter werden. Schon gar nicht im Winter.
Kommentare