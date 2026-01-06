Selbstoptimierung: Neues Jahr, neues Ich – nicht.

Und? Sind Sie in den fünf Tagen seit Silvester schon ein neuer Mensch geworden? Vielleicht ist 2026 bereits jetzt das beste Jahr Ihres Lebens. Abgesehen von den bekannten Neujahrsvorsätzen ist der Jahreswechsel ja ein beliebter Anlass, sich selbst in Frage zu stellen. Resümee ziehen und reflektieren wird das dann genannt.

Auch über Social Media schlägt einem gerade jetzt die volle Dröhnung Selbstoptimierungscontent entgegen. Also, Excel-Listen erstellen, wie man den Alltag besser bewältigt, Metriken und Abläufe digitalisieren, um sich selbst messbar und bewertbar zu machen. Wer will nicht seine Ziele "manifestieren"? Das Versprechen nach endlosem Wachstum und damit einhergehender Zufriedenheit ist ein supersüßer Nektar. Das Maximalprinzip zu verfolgen erfordert Disziplin und Effizienz. Mein persönlicher Rückblick auf 2025, inklusive Mindmap, hat mich einen halben Tag gekostet.