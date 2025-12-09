"Séance de Travail"-Ausstellung im MAK: Helmut wer?

Vor einigen Wochen saß ich im Regionalexpress in Richtung Südwesten. Nach zwei Stunden, zwei Umstiegen und einem Ausblick auf brachliegende Äcker hatte ich mein Ziel erreicht. Ich war in den Ort (ich glaube mich richtig zu erinnern) Dingenskirchen gekommen, um etwas ganz Besonderes abzuholen. Ich orientierte mich am Kirchturm und kam bald bei einer Art Garagenverkauf an. Hier wurde mir überreicht, was ich zuvor ersteigert hatte: ein Gürtel. Der weite Weg also nur für einen Gürtel? Natürlich handelte es sich hier nicht um irgendeinen – Sie verzeihen – niederösterreichischen Gürtel, sondern um einen Gürtel von Helmut Lang.

Sie, werte Leserinnen und Leser, wissen natürlich, wer das ist. Die Verkäufer in Niederösterreich wussten es zu meinem Glück aber nicht. Was auch den sehr niedrigen Preis für meinen Zuschlag erklärt. Auch ist mir nicht näher erläutert worden, wie sich dieses Stück Designgeschichte nach Dingenskirchen verirrt hat.