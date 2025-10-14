Die Menschen, die heute an seine Tür klopfen, sind nicht mehr schulpflichtig: Da ist zum Beispiel der 60-jährige Busfahrer, der gegen Ende seiner Berufslaufbahn noch mal „was anderes machen möchte“. Da ist der junge Mitarbeiter, Absolvent einer Universität, der im großen Universum der Stadtwerke eine neue Herausforderung sucht. Oder die Kollegin, die mit einen Wechsel in eine andere Firma liebäugelt, die ihre Chefs aber unbedingt halten möchten.

Als Beamter angestellt „Ich berate die Mitarbeiter“, erklärt Michel Fleck. „Dabei geht es immer um interne Weiterentwicklung.“ Der Pädagoge arbeitet seit Anfang August im sogenannten „Career Center“ der Wiener Stadtwerke. Seine Aufgabe ist es auch, mit dem Blick von außen kritische Fragen zu stellen. Denn in seinem Brotberuf ist Fleck seit 25 Jahren mit großer Leidenschaft Lehrer und seit elf Jahren der Direktor des Gymnasiums in der Anton-Krieger-Gasse in Liesing. Dorthin kehrt er im Schuljahr 2026/27 zurück. So sieht es das Konzept der Initiative „Seitenwechsel“ vor. „Er hat sich sehr schnell in unsere internen Abläufe eingearbeitet“, freut sich seine unmittelbare Vorgesetzte, Cornelia Springer. „Und er scheut sich nicht, Fragen zu stellen, auf die wir intern nicht gekommen wären.“ Für die Mitarbeiterin aus der Konzernleitung ist Michel Fleck somit „ein Gewinn“.

Auch er selbst zieht eine positive erste Bilanz: „Ich habe mich entschieden, die Komfortzone zu verlassen, um zu sehen, wie die Welt der Wirtschaft funktioniert.“ So manches funktioniert besser als in der Schule: „Ich habe hier noch kein einziges Formular ausgefüllt. Viele interne Prozesse sind einfach effizienter organisiert.“ Was der Lehrer im Gegenzug gelernt hat: „Dass dir in der Schule gar nicht bewusst ist, wie viele unterschiedliche Kompetenzen du eigentlich besitzt.“ Dafür nimmt Michel Fleck finanzielle Einbußen in Kauf. Als Seitenwechsler bekommt man von seinem temporären Arbeitgeber das Grundgehalt erstattet. Die Zulagen des Schuldirektors fallen weg: „In meinem Fall ist das ein Tausender.“

Fakten Seitenwechsel: Vom Klassenzimmer in ein Unternehmen und wieder zurück: Erwin Greiner hat den Seitenwechsel für Lehrer und Lehrerinnen nicht erfunden, sondern „in Bayern gefunden“, wie er sagt. Der dortige Freistaat zahlt die Lohnnebenkosten der Lehrer. Mehr Infos hier. Greiners Bonmot: „Lehrer gehen mit sechs Jahren in die Schule und mit 65 Jahren wieder raus.“

