Segelboot auf der Alten Donau gekentert

Ein Segelboot ist am Samstagnachmittag auf der Alten Donau in Wien gekentert. Alle fünf Insassen, darunter zwei Kinder, landeten im Wasser. Das Unglück ging laut Einsatzkräften glimpflich aus.

Die Gekenterten wurden noch vor dem Eintreffen von Berufsfeuerwehr und Berufsrettung an Land gezogen. Drei Einsatztaucher der Berufsfeuerwehr richteten das Boot auf und brachten es sicher in den Hafen. Die Berufsrettung versorgte die Verunglückten.

Zwei wurden mit leichten Unterkühlungen in ein Krankenhaus gebracht. „Die Bedingungen zum Segeln waren heute sicher teilweise herausfordernd“, sagte Gerald Schimpf, Sprecher der Berufsfeuerwehr, zur APA.