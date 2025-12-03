Veganes Café, Pizza und Bowls: Neue Lokale in der Seestadt eröffnet

Inzwischen leben 12.000 Menschen in der Seestadt, 25.000 sollen es bis zum Endausbau werden. Da darf auch die Gastronomie nicht fehlen, die in dem Stadtentwicklungsgebiet durchaus noch ausbaufähig ist. Kürzlich eröffneten gleich drei neue Lokale. Direkt am Eva-Maria-Mazzucco-Platz hat das Bistro und Café „Vegan Kiss“ von Eva und Sandor Kiss eröffnet. Serviert werden im Familienbetrieb rein pflanzliche Sandwiches, Bagles, Flammkuchen, Mehlspeisen sowie täglich wechselnde Mittagsmenüs. Geöffnet ist Dienstag bis Samstag.

Nördlich des Sees, an der Barbara-Prammer-Allee 15 im Quartier „Am Seebogen“, hat sich „Ciao Ragazzi“ niedergelassen. Versprochen wird authentische neapolitanische Pizza. Der Teig darf 48 Stunden ruhen, bevor er in den 500 Grad heißen Moretti-Ofen kommt. Vorerst sind nur Abholungen möglich, Lieferungen sollen bald folgen.