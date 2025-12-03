Veganes Café, Pizza und Bowls: Neue Lokale in der Seestadt eröffnet
Inzwischen leben 12.000 Menschen in der Seestadt, 25.000 sollen es bis zum Endausbau werden. Da darf auch die Gastronomie nicht fehlen, die in dem Stadtentwicklungsgebiet durchaus noch ausbaufähig ist. Kürzlich eröffneten gleich drei neue Lokale.
Direkt am Eva-Maria-Mazzucco-Platz hat das Bistro und Café „Vegan Kiss“ von Eva und Sandor Kiss eröffnet. Serviert werden im Familienbetrieb rein pflanzliche Sandwiches, Bagles, Flammkuchen, Mehlspeisen sowie täglich wechselnde Mittagsmenüs. Geöffnet ist Dienstag bis Samstag.
Nördlich des Sees, an der Barbara-Prammer-Allee 15 im Quartier „Am Seebogen“, hat sich „Ciao Ragazzi“ niedergelassen. Versprochen wird authentische neapolitanische Pizza.
Der Teig darf 48 Stunden ruhen, bevor er in den 500 Grad heißen Moretti-Ofen kommt. Vorerst sind nur Abholungen möglich, Lieferungen sollen bald folgen.
Das Franchise Kennys Bowls ist mit hawaiianischen Poké Bowls, Waffeln, Smoothies und Säften ist in den Gebäudekomplex „Robin“ in der Gertrud-Bodenwieser-Gasse 4 gezogen.
Gastro-Meile am Wasser entsteht ab 2026
Mit den drei Neueröffnungen ist das geplante Gastro-Angebot im Süden der Seestadt abgeschlossen. In Vorbereitung ist hingegen eine Gastronomiemeile im Quartier „Seeterrassen“.
Entstehen sollen laut der „Aspern Seestadt Einkaufsstraßen GmbH“ Arkaden mit Lokalen direkt am Wasser. Der Start der Bautätigkeiten ist für 2026 geplant.
