Mutmaßliche schwulenfeindliche Prügelattacke am Wiener Naschmarkt

Sonntagvormittag ist ein Mann im Bereich des Wiener Naschmarkts in Mariahilf offenbar von einer mehrköpfigen Männergruppe niedergeschlagen worden. Das Opfer erlitt laut eigenen Angaben bei einem Sturz eine mehrere Zentimeter lange Kopfwunde, die in einem Spital versorgt werden musste.

Auslöser der Attacke

Der Angegriffene verortet den Auslöser der Attacke in Schwulenfeindlichkeit, wie er laut Österreich und Heute in sozialen Medien selbst schilderte. Die Polizei bestätigte Ermittlungen. "Im Bereich des Naschmarktes kam es in den Morgenstunden zu einem Einsatz wegen des Verdachts der Körperverletzung. Derzeit wird gegen Unbekannt ermittelt", sagte Polizeisprecher Markus Dittrich am Montag zur APA.