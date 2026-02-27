Bei Kontrolle erwischt: E-Scooter brachte es bei Testung auf 76 km/h

Bei einer Schwerpunktkontrolle der Polizei sind am Donnerstag in Wien mehrere technisch manipulierte Scooter entdeckt worden. Ein Roller brachte bei der Testung in der Hasnerstraße in Ottakring sogar eine Höchstgeschwindigkeit von 76 km/h zustande.

Da der 50-jährige Lenker keinen Wohnsitz im Bundesgebiet hat und keine vorläufige Sicherheitsleistung erbringen konnte, wurde der E-Scooter sichergestellt, so die Polizei am Freitag. In der Mannswörther Straße in Simmering wurden bei einer Rollentestung zwei E-Scooter mit Geschwindigkeiten von 51 km/h und 55 km/h gemessen.

Die Beamten des Stadtpolizeikommandos Simmering erstatteten Anzeigen. Zudem wurde im Zuge des Laserschwerpunktes in Ottakring ein E-Scooter mit 37 km/h angehalten. Der 17-jährige Lenker wurde angezeigt und durfte nicht weiterfahren.