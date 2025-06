Schwerpunktaktion der Wiener Polizei nach Schüssen in Skaterpark

Nachdem es am Freitag in Wien-Floridsdorf zu verstörenden Szenen gekommen war - mehrere Jugendliche, davon einer mit gezogener Schusswaffe, hatten eine Person durch einen Skaterpark verfolgt, wobei Schüsse abgegeben wurden und „Allahu Akbar“ (Gott ist größer, Anm.) gerufen wurde -, hat am Samstag eine gezielte Schwerpunktaktion zur Bekämpfung von Jugendkriminalität und Kriminalität im öffentlichen Raum stattgefunden. Das erklärte die Landespolizeidirektion auf APA-Anfrage.