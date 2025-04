Floridsdorf: Wiens grüner Bezirk mit urbanem Flair bietet neue Eigentumswohnungen

Floridsdorf hat sich längst vom Geheimtipp zum begehrten Wohnbezirk entwickelt. Wer hier lebt, weiß die besondere Kombination aus naturnaher Erholung und städtischer Infrastruktur zu schätzen. Mit der Donauinsel, dem Marchfeldkanal und den Heurigen in Stammersdorf, Jedlersdorf oder Strebersdorf bietet der 21. Wiener Gemeindebezirk Lebensqualität pur – und das nur wenige Minuten vom Stadtzentrum entfernt. Spaziergänge am Wasser, ein Glas Wein mit Blick auf die Weinberge oder sportliche Aktivitäten in der Natur: In Floridsdorf geht all das direkt vor der Haustür. Gleichzeitig punktet der Bezirk mit perfekter öffentlicher Anbindung, modernen Schulen, vielfältigen Einkaufsmöglichkeiten und einer lebendigen Nachbarschaft. Ob für Familien, Paare oder Singles – Floridsdorf ist ein Ort, an dem man nicht nur wohnt, sondern wirklich lebt.

© RealAgency Jede Wohnung verfügt über eine private Freifläche wie eine Dachterrasse, ein Stück Garten oder einen Balkon.

NordGlück: Das grüne Neubauprojekt mitten in Floridsdorf Mitten in dieser grünen Wohlfühloase liegt das Neubauprojekt NordGlück am Hutterplatz – ein moderner Wohntraum von Mischek Bauträger Service GmbH, der urbanes Leben mit Naturverbundenheit verbindet. Hier wurden 144 hochwertig ausgestattete Eigentumswohnungen in verschiedenen Größen errichtet – vom kompakten 1-Zimmer-Apartment bis zur großzügigen 4-Zimmer-Dachterrassenwohnung. Jede Wohnung im NordGlück verfügt über eine private Freifläche: Sei es ein Balkon, eine Loggia, eine Terrasse oder ein Eigengarten. Wer ganz hoch hinaus will, genießt die Dachgeschoss-Wohnungen mit begrünten Dachterrassen inklusive Weitblick. Hier gibt es genü­gend Platz zum Verweilen, Energietanken und Entspannen.

Wohnen mit Verantwortung – nachhaltig und effizient NordGlück steht nicht nur für modernes Wohnen, sondern auch für eine klimafreundliche Zukunft. Dank geothermischer Wärmepumpe und Betonkernaktivierung kommt das Projekt ganz ohne fossile Brennstoffe aus. Die Wohnungen werden im Winter angenehm beheizt und im Sommer klimatisch konditioniert – direkt mit erneuerbarer Energie aus der Erde. Das schont die Umwelt und sorgt für ein angenehmes Wohnklima rund ums Jahr. Mehr als vier Wände – durchdacht bis ins Detail Bei Mischek bedeutet Wohnen mehr als nur Raum zum Leben: durchdachte Grundrisse, viel Stauraum, ein Gemeinschaftsraum mit Küche, ein Fitnessbereich, eine Waschküche, Fahrrad- und Kinderwagenabstellräume sowie eine Tiefgarage mit 95 Stellplätzen machen das Leben im NordGlück besonders komfortabel. Zusätzlich können Einlagerungsräume erworben werden.

© Carlsson Homestaging Die hellen Wohnungen laden dazu ein, sich wohlzufühlen. © Carlsson Homestaging Die hellen, offenen Wohnbereiche sind direkt mit Küche und Essplatz verbunden und bieten viel Raum fürs gemeinsame Leben. © RealAgency Der Wohnbereich bleibt aufgrund des vielen Stauraums schön ordentlich.

Die Eckdaten zu NordGlück auf einen Blick: 144 frei finanzierte Eigentums­wohnungen

1- bis 4-Zimmer-Einheiten

Alle Wohnungen mit Garten, Balkon, Loggia oder Terrasse

Warm im Winter und konditioniert im Sommer mittels Betonkernaktivierung

Gemeinschaftsraum inkl. Küche, Fitnessraum, Waschküche

Ankaufbare Einlagerungsräume

Kinderwagen- und Fahrradabstell­räume

Hauseigene Tiefgarage mit 95 Stellplätzen

Bereits bezugsfertig

Kaufpreis ab 213.000 Euro

Hier können Sie sich die genaue Lage der Neubauwohnungen ansehen:

Bei Mischek wird gelebt, nicht „nur“ gewohnt Beim Thema Wohnen macht Mischek so schnell niemand etwas vor. Die Marke steht seit mehr als 75 Jahren für Innovation und Qualität im österreichischen Wohnbau. Das Unternehmen ist nicht nur treibende Kraft bei der Entwicklung von leistbarem Wohnraum, sondern auch kreativer Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit und Effizienz: Klimafreundliche, autarke Heizmethoden, innovative Materialien, effiziente Grundrisse und durchdachte Freiraumgestaltung – eingebettet in lebendige Quartiere mit der notwendigen Infrastruktur – sind die Grundpfeiler der Mischek-Philosophie.

Jetzt einziehen – Eigentumswohnungen in Floridsdorf ab € 213.000 Die Wohnungen im NordGlück sind bereits bezugsfertig. Ob als erstes Eigenheim, neue Familienbasis oder zukunftssichere Investition – hier beginnt ein neues Kapitel. Alle Infos und verfügbare Wohnungsgrößen finden Sie unter mischek.at.