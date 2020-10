Schwerer Raub mit Schwert und Messer: Verdächtige ausgeforscht

Ein 17-jähriger Jugendlicher wurde am 21. August im Wasserpark in Wien-Floridsdorf von acht unbekannten Tätern mit Messern und einem Schwert überfallen. Dem Opfer wurde das Bargeld geraubt.

Nachdem die Polizei Fahndungsfotos der Verdächtigen veröffentlicht hatte, stellte sich einer der Beschuldigten, ebenfalls 17 Jahre alt, bei einer Polizeiinspektion in Meidling. Das führte die Ermittler zu den anderen sieben Männern.

Das Opfer war damals am Nachmittag alleine in dem Park unterwegs gewesen und von der achtköpfigen Gruppe eingekreist worden. Einer der Männer schlug dem 17-Jährigen ins Gesicht, wodurch dieser stürzte. Am Boden liegend soll ihn die Bande dann auch noch getreten haben.

