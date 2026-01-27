Wien

Unbekannter Täter attackierten 25-Jährigen in der Donaustadt

Unbekannter Täter attackierten 25-Jährigen in der Donaustadt
Ein 25-Jähriger Mann wurde in der Nacht auf Dienstag von drei unbekannten Männern geschlagen und ausgeraubt.
27.01.26

Drei bisher unbekannte Täter attackierten einen 25-Jährigen auf offener Straße in der Donaustadt mit Faustschlägen und raubten ihn aus.

Laut derzeitigen Ermittlungen wurde das Opfer durch drei als "jung" beschriebenen Täter in ein Gespräch verwickelt. Dann forderten sie den Mann auf, sein Mobiltelefon auszuhändigen. In weiterer Folge sollen sie auf den Mann eingeschlagen und seine Geldbörse samt Bankkarten geraubt haben.

Zwei Polizisten stehen vor einem Polizeiauto mit blau-roter Motorhaube und dem Schriftzug „Polizei“.

Die Polizei setzte Sofortfahndungsmaßnahmen ein, aber ohne Erfolg. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen. Es wird abgeklärt, ob die gleichen drei Unbekannten mit einem Geschäftseinbruch zu tun haben. Dieser geschah nämlich kurze Zeit später und in unmittelbarer Nähe des Tatorts.

Die Berufsrettung Wien versorgte das Opfer notfallmedizinisch. Er erlitt schwere Gesichtsverletzungen.

