Jugendliche nach Raub in Wiener Schnellbahn festgenommen

Die Wiener Polizei hat einen Raub vom April in der Wiener Schnellbahn klären können.

Vier Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren wurden festgenommen, so die Polizei am Samstag. Sie sollen einem 14-Jährigen die Bankkarte geraubt und rund 100 Euro damit behoben haben. Die Burschen wurden in eine Justizanstalt gebracht und zeigten sich laut Polizei geständig.

Der Überfall geschah am 21. April in einem Abteil der Schnellbahn im Bereich des Westbahnhofs.