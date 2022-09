Schwerer Raub - ein Täter flüchtete mit Sprung aus drittem Stock

Samstag früh wurde die Polizei via Notruf wegen eines vermeintlichen Einbruchs in die Katharinengasse in Wien-Favoriten gerufen. Im Zuge der Sachverhaltsfeststellung stellte sich heraus, dass es sich eigentlich um einen Raub in einer Wohnung gehandelt haben dürfte. Ein Messer soll für den Raub auch verwendet worden sein.

Vor der Wohnung befanden sich mehrere männliche Personen, wobei zwei von ihnen als Tatverdächtige ermittelt werden konnten. Ein dritter Tatverdächtiger flüchtete vor den Polizisten, indem er aus dem 3. Stock auf ein geparktes Fahrzeug sprang. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu und konnte ebenfalls angehalten werden. Das geparkte Fahrzeug wurde beschädigt.

Der Tatverdächtige wurde durch die Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um lybische und algerische Staatsangehörige. Das 28-jährige Raubopfer gab außerdem an, dass er durch die drei tatverdächtigen 14, 16 und 27 Jahre alten Männer in die Wohnung zum Feiern eingeladen wurde. In der Wohnung sollen sie den 28-Jährigen dann mit zwei Messern bedroht haben und zur Herausgabe seines Bargeldes genötigt haben.

Das geraubte Bargeld und zwei Messer konnten durch die Polizisten bei den Tatverdächtigen sichergestellt werden. Die drei Tatverdächtigen wurden in Justizanstalten gebracht.

Das Landeskriminalamt Wien-Außenstelle Süd führte die Spurensicherung durch und hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

