Schwerer Arbeitsunfall in Wien: 63-Jähriger stürzt von Hausdach

In Wien-Margareten ist am Donnerstagvormittag ein 63-jähriger Spengler von einem Hausdach um die 15 Meter abgestürzt. Der Mann wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen - offenen Brüchen und einem schweren Schädelhirntraum a - nach erfolgter Erstversorgung von der Berufsrettung Wien in ein Krankenhaus gebracht, berichtete die Landespolizeidirektion Wien am Freitag.

Der schwere Arbeitsunfall ereignete sich um 10:00 Uhr in der Wehrgasse, wo der 63-Jährige und ein zweiter Angestellter einer Spenglerfirma beim Schneefang eines Hausdaches zwei Leitern aufgestellt haben, um Reparaturarbeiten zu erledigen. Daraufhin sei der 63-Jährige mitsamt der Leiter abgerutscht und in die Tiefe gestürzt.

"Der Patient ist an einer Intensivstation aufgenommen und befindet sich leider in lebensbedrohlichem Zustand", hieß es seitens des AKH.