Schwer verletzt: Skifahrer stieß in Tirol gegen Zaun

Ein 16-jähriger Niederländer ist Dienstagvormittag beim Skifahren im Skigebiet Zillertal Arena in Gerlos in Tirol schwer verletzt worden. Der Jugendliche hatte in einer Linkskurve die Kontrolle über seine Skier verloren und war mit hoher Geschwindigkeit gegen einen rechtsseitigen Begrenzungszaun gestoßen.