Schüsse vom Balkon einer Wohnanlage in Wien: Waffe gefunden, Täter flüchtig

Großeinsatz der Polizei in Wien Leopoldstadt am Dienstag Nachmittag. Zeugen hatten mehrere Schüsse gehört und deshalb die Polizei alarmiert. Die Zeugen gaben an, zumindest eine männliche Person mit einer Schusswaffe am Balkon einer Nachbarwohnung wahrgenommen zu haben.

Die Polizei sicherte sofort alle Ein- und Ausgänge der Wohnhausanlage am Handelskai, kurz darauf stürmten Beamte der Sondereinheit WEGA die Wohnung, zu der der Balkon gehört.

In der Wohnung selbst wurden keine Personen mehr angetroffen, jedoch lag noch eine Patronenhülse am Boden. Diese wurde sichergestellt. Gefunden wurden in der Wohnung auch geringe Mengen an Suchtmittel, vermutlich Kokain, wie die Polizei in einer Aussendung angab.