Schüsse nach Streit zwischen Männern in Wien-Favoriten

Hintergründe der Tat sind noch unklar. Zeuge meldete Auseinandersetzung - zwei Männer geflüchtet.
18.02.2026, 13:56

Schusswaffe wird von einer Hand gehalten.

Schüsse haben in Wien-Favoriten am Mittwoch in der Früh für Aufsehen unter Anrainerinnen und Anrainern in der Laxenburger Straße gesorgt: Zuvor war gegen 8.25 Uhr ein Streit auf offener Straße zwischen zwei Männern von einem Briefträger beobachtet worden. 

Unmittelbar darauf meldeten Zeugen Knallgeräusche. Beamten fanden daraufhin zwei Hülsen und stellten sie sicher, sagte Philipp Haßlinger von der Landespolizeidirektion der APA.

Die beiden Männer dürften geflüchtet sein. Wie Haßlinger sagte, dürften die Hülsen zu einer scharfen Waffe gehören. Nähere Hintergründe des Vorfalls sind Gegenstand weiterer Erhebungen. 

Das Landeskriminalamtes Wien, Außenstelle Süd, ermittelt.

Favoriten
Agenturen, SJ  | 

