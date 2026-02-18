Schüsse nach Streit zwischen Männern in Wien-Favoriten

Schüsse haben in Wien-Favoriten am Mittwoch in der Früh für Aufsehen unter Anrainerinnen und Anrainern in der Laxenburger Straße gesorgt: Zuvor war gegen 8.25 Uhr ein Streit auf offener Straße zwischen zwei Männern von einem Briefträger beobachtet worden.

Unmittelbar darauf meldeten Zeugen Knallgeräusche. Beamten fanden daraufhin zwei Hülsen und stellten sie sicher, sagte Philipp Haßlinger von der Landespolizeidirektion der APA.