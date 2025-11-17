Tödliche Schüsse in Ottakring: Polizei veröffentlicht Fahndungsfoto

Laut Polizei soll dieser am Abend des 6. November gegen 21.45 Uhr seine Waffe gezogen und sie gegen die Männer gerichtet haben: Ein 33-jähriger Tschetschene starb noch vor Ort, Einsatzkräfte konnten nichts mehr für ihn tun.

Sein Begleiter, ein 55-jähriger Serbe, wurde lebensgefährlich am Oberkörper getroffen. Danach flüchteten der Schütze und seine Begleiter. Das Areal wurde großräumig abgeriegelt und eine Großfahndung über mehrere Bezirke eingeleitet.

Komplizen stellten sich selbst

Im Zuge der Ermittlungen des Landeskriminalamtes Wien konnte erhoben werden, dass die Männer bei der Tat zu dritt agierten. Zwei von ihnen, ein 35-jähriger Österreicher sowie ein 38-Jähriger mit ungeklärter Staatsangehörigkeit, stellten sich bereits bei der Polizei und befinden sich in Haft. Die Fahndung nach dem unmittelbaren Schützen ist noch aufrecht.