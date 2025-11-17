Wien

Tödliche Schüsse in Ottakring: Polizei veröffentlicht Fahndungsfoto

Männer in weißen Overalls am Tatort in Ottakring.
Der Mann auf dem Foto steht im Verdacht, einen 33-Jährigen vor einem Lokal in Ottakring getötet zu haben.
Von Stephanie Angerer
17.11.25, 12:47
Seit zehn Tagen läuft die Suche nach dem mutmaßlichen Schützen, der am 6. November drei Personen angeschossen haben soll, auf Hochtouren. Ein 33-Jähriger starb. Die Polizei bittet nun die Bevölkerung um Hilfe und veröffentlicht ein Fahndungsfoto des Mannes. 

An jenem Abend eskalierte ein Streit um Kreditschulden zwischen mehreren Männern, die sich in Ottakring in dem Ecklokal in der Payergasse unweit des Yppenplatzes getroffen haben.

Die verbale Auseinandersetzung verlagerte sich auf die Straße, dort soll der mutmaßliche Schütze den Abzug gedrückt haben. 

Laut Polizei soll dieser am Abend des 6. November gegen 21.45 Uhr seine Waffe gezogen und sie gegen die Männer gerichtet haben: Ein 33-jähriger Tschetschene starb noch vor Ort, Einsatzkräfte konnten nichts mehr für ihn tun.

Sein Begleiter, ein 55-jähriger Serbe, wurde lebensgefährlich am Oberkörper getroffen. Danach flüchteten der Schütze und seine Begleiter. Das Areal wurde großräumig abgeriegelt und eine Großfahndung über mehrere Bezirke eingeleitet.

Komplizen stellten sich selbst

Im Zuge der Ermittlungen des Landeskriminalamtes Wien konnte erhoben werden, dass die Männer bei der Tat zu dritt agierten. Zwei von ihnen, ein 35-jähriger Österreicher sowie ein 38-Jähriger mit ungeklärter Staatsangehörigkeit, stellten sich bereits bei der Polizei und befinden sich in Haft. Die Fahndung nach dem unmittelbaren Schützen ist noch aufrecht.

So sieht Verdächtiger aus

Polizei kennt Namen des Verdächtigen

Bei dem mutmaßlichen Schützen handelt es sich um einen der Polizei namentlich bekannten 34-Jährigen Österreicher, dessen Aufenthaltsort bislang unbekannt ist.

Die Polizei veröffentlichte zwei Fahndungsfotos

Die Wiener Polizei ersucht über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien um Veröffentlichung der Bilder. Sachdienliche Hinweise (auch vertraulich) werden an das Landeskriminalamt Wien unter der Telefonnummer 01-31310-33800 oder 338001 erbeten.

