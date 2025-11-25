Schüsse in Floridsdorf: Opfer arbeitete als Dachdecker
Mehrere Schüsse versetzen die Anwohner in der Sandrockgasse in Wien-Floridsdorf gestern in Alarmbereitschaft: Gegen 13.40 Uhr gingen mehrere Notrufe bei der Polizei ein, die sich mit einem Großaufgebot auf den Weg zum Tatort machte.
"Kurz darauf erhielten wir auch die Meldung, dass eine Person dort mit einer Schusswunde verletzt und in ein Krankenhaus gebracht worden war", erklärte Polizeisprecher Philipp Haßlinger am Montagnachmittag.
Einen Tag nach der Tat werden nun immer mehr Details bekannt, was sich am Montagnachmittag in der beschaulichen Einfamiliensiedlung bei der Alten Donau abgespielt haben dürfte: Laut mehreren Aussagen sollen sieben Arbeiter am Grundstück des mutmaßlichen Schützen mit Dacharbeiten beschäftigt gewesen sein. "In weiterer Folge ist es aus bisher unbekannter Ursache zu einem Streit mit dem alkoholisierten Hausbesitzer gekommen, bei dem dieser zwei Schüsse aus einer Pistole abgab", heißt es von Polizei.
Arbeiter flüchteten mit dem Verletzten
Zwei der Arbeiter flüchteten daraufhin mit dem Verletzten in einem Auto und brachten den 27-jährigen Rumänen in ein Krankenhaus. Er hatte eine Schusswunde am Bein erlitten, befand sich aber nicht in Lebensgefahr. Der Pkw wurde bereits sichergestellt, ein Projektil hatte auch die Heckscheibe des Fahrzeugs getroffen, so die Polizei.
Es dauerte nicht lange, bis die Polizei die Adresse des 52-jährigen Österreichers in der Sandrockgasse ausforschen konnte: Gegen 15 Uhr umstellten zahlreiche Beamte das Haus, worauf sich der mutmaßliche Schütze freiwillig ergab, aus dem Haus kam und festgenommen wurde.
1,4 Promille während Tat
Auch die betagte Mutter des Verdächtigen wurde angetroffen. Bei der Hausdurchsuchung fanden die Beamten gleich mehrere Schusswaffen, die der Mann legal besaß. „Es ist Gegenstand laufender Ermittlungen, welche Waffe hier zum Einsatz gekommen ist“, sagte der Polizeisprecher.
Der Verdächtige hatte 1,4 Promille im Blut, als es zur Tat kam. Am Dienstagvormittag läuft die Vernehmung des Opfers, auch der Verdächtige wird erneut befragt, um das Tatmotiv zu ermitteln, gab die Polizei bekannt. Bei der Festnahme zeigte sich der 52-Jährige geständig. Er befindet sich nach wie vor im Polizeigewahrsam. Weitere Ermittlungsschritte werden nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wien durchgeführt, heißt es.
Kommentare