Schüsse in Floridsdorf: Opfer arbeitete als Dachdecker

Mehrere Schüsse versetzen die Anwohner in der Sandrockgasse in Wien-Floridsdorf gestern in Alarmbereitschaft: Gegen 13.40 Uhr gingen mehrere Notrufe bei der Polizei ein, die sich mit einem Großaufgebot auf den Weg zum Tatort machte.

"Kurz darauf erhielten wir auch die Meldung, dass eine Person dort mit einer Schusswunde verletzt und in ein Krankenhaus gebracht worden war", erklärte Polizeisprecher Philipp Haßlinger am Montagnachmittag.

Einen Tag nach der Tat werden nun immer mehr Details bekannt, was sich am Montagnachmittag in der beschaulichen Einfamiliensiedlung bei der Alten Donau abgespielt haben dürfte: Laut mehreren Aussagen sollen sieben Arbeiter am Grundstück des mutmaßlichen Schützen mit Dacharbeiten beschäftigt gewesen sein. "In weiterer Folge ist es aus bisher unbekannter Ursache zu einem Streit mit dem alkoholisierten Hausbesitzer gekommen, bei dem dieser zwei Schüsse aus einer Pistole abgab", heißt es von Polizei.

Arbeiter flüchteten mit dem Verletzten

Zwei der Arbeiter flüchteten daraufhin mit dem Verletzten in einem Auto und brachten den 27-jährigen Rumänen in ein Krankenhaus. Er hatte eine Schusswunde am Bein erlitten, befand sich aber nicht in Lebensgefahr. Der Pkw wurde bereits sichergestellt, ein Projektil hatte auch die Heckscheibe des Fahrzeugs getroffen, so die Polizei.