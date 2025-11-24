Ein Verletzter nach Schüssen in Wien: Polizei verhaftet 55-jährigen Verdächtigen

Im Bereich Sandrockgasse in Wien-Floridsdorf kam es am Montagnachmittag zu einem größeren Polizeieinsatz. "Wir sind mit ausreichend Kräften vor Ort, der Bereich ist großräumig abgesperrt. Bitte meiden Sie die Örtlichkeit, wir halten Sie auf dem Laufenden", schrieb die Polizei in einem Posting auf X (vormals Twitter). Der Hubschrauber kreiste über dem Areal. Der ganze Bereich war abgesperrt, Leute mussten vor der Absperrung warten. „Ich wohne dahinten, darf ich vorbei“, fragte ein Schüler einen der Polizisten. "Nein, im Moment darf niemand darf rein“, heißt es von der Polizei.

Nachdem mehrere Zeugen am Montagnachmittag einen oder mehrere Schüsse gemeldet haben, ist die Exekutive in großer Mannstärke zum Tatort ausgerückt. Ein Gebiet im Bereich der Alten Donau wurde großflächig abgesperrt. Schnell war klar: Ein Mann war durch Schüsse verletzt worden. Die Polizei fand den Verletzten im Bereich der Arbeiterstrandbadstraße.

Schuss ins Bein

Der mutmaßliche Täter, ein 55-jähriger Österreicher, wurde kurze Zeit später in einem Einfamilienhaus in der Sandrockgasse festgenommen. Die Hintergründe sind noch unklar. Laut ersten Ermittlungen dürfte der Verdächtige dem Opfer in die Beine geschossen haben. Kurze Zeit später stellte die Polizei den mutmaßlichen Täter in seinem Einfamilienhaus.

Mehrere Waffen im Haus

Die Exekutive umstellte das Haus, worauf sich der Täter ergab, aus dem Haus kam und festgenommen wurde. Im Haus wurden mehrere Waffen gefunden, die der Mann legal besaß. Auch die betagte Mutter des Verdächtigen wurde angetroffen. Über das Motiv gab es am Nachmittag noch keine Informationen. Das Opfer dürfte aber in keinem Verwandtschaftsverhältnis mit dem Festgenommenen stehen. Einen terroristischen bzw. extremistischen Hintergrund schloss die Polizei aus. Das Gebiet wurde für den Einsatz großräumig abgesperrt.