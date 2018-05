Schüler (14) niedergestochen: Polizei ermittelt wegen Mordversuch

Gewalt an Schulen ist ein großes Thema. Zahlen- und Datenmaterial gibt es dazu jedoch kaum. Heuer wurden bis Ende April in Wien 113 Schülerinnen und Schüler vom Unterricht suspendiert.

Beides wird Thema bei einem runden Tisch sein, den der Wiener Stadtschulrat am 15. Mai angesetzt hat. Messer spielen bei Gewalttaten übrigens keine allzu große Rolle, meint Jürgen Bell, Schulpsychologe beim Wiener Stadtschulrat. Aber: „Die Hemmschwelle sinkt. Die Gewalt geht ein Stück weit ins Grenzenlose. Wenn früher einer am Boden gelegen hat, ist man nicht auch noch draufgetreten.“ Das sei mittlerweile anders. Und zwar nicht nur in Schulen, sondern auch im öffentlichen Raum.

Warum es zu den Gewaltausbrüchen komme? Oft herrsche bei den Jugendlichen Orientierungslosigkeit, viele seien vereinsamt – hätten viele Facebook-Likes, aber kaum echte Freunde. Auch Geld spiele eine Rolle: Mode, Energydrinks, da müssten Jugendliche mithalten. Bei Schülern in polytechnischen Schulen komme die Zukunftsangst dazu: Selbst bei jenen, die einen Berufswunsch haben, sei unsicher ob sie eine Lehrstelle bekommen.

Bell fordert daher mehr Planstellen. Denn es gibt nur 25 Schulpsychologen in Wien – bei 225.000 Schülern in 709 Schulen. Prävention, die so wichtig wäre, koste nun einmal Zeit und Geld. Auch wenn Interventionen, wie jene an der Polytechnischen Schule in Währing gut funktionieren würden: „Die Sache ist mit heute nicht erledigt.“