Schriftzug des Technischen Museums Wien kommt unter den Hammer

Von Pascal Manasek

Wer schon einmal ins Technische Museum in Wien gegangen ist, dem wird der Schriftzug davor wahrscheinlich schon einmal aufgefallen sein. Dieser Schriftzug ist jedoch schon Geschichte. Aus dem alten Schriftzug „technisches museum wien“ wurde „tmw“ und die altbekannte Leuchtreklame somit obsolet. Doch was passiert, wenn Altes von einem Museum seinen Zweck erfüllt hat und durch Neues ausgetauscht wird? Es wird verkauft, oder wie in diesem Fall: versteigert.