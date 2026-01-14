Schönbrunner Weihnachtsbaum wird zum Elefanten-Snack

Die traditionelle Weihnachtsfichte vor dem Schloss Schönbrunn ist in den Tiergarten umgezogen. Der 160 Jahre alte Baum dient den Afrikanischen Elefanten nun als spannende Beschäftigung und als Knabberspaß.

Forstexperten der Österreichischen Bundesforste (ÖBf) griffen am Mittwoch zur Motorsäge, um die 18 Meter hohe Fichte zu fällen und von den Ästen zu befreien. Rund zwei Stunden später landete sie direkt in der Anlage der Elefanten im Tiergarten Schönbrunn.