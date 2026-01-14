Schönbrunner Weihnachtsbaum wird zum Elefanten-Snack
Die traditionelle Weihnachtsfichte vor dem Schloss Schönbrunn ist in den Tiergarten umgezogen. Der 160 Jahre alte Baum dient den Afrikanischen Elefanten nun als spannende Beschäftigung und als Knabberspaß.
Forstexperten der Österreichischen Bundesforste (ÖBf) griffen am Mittwoch zur Motorsäge, um die 18 Meter hohe Fichte zu fällen und von den Ästen zu befreien. Rund zwei Stunden später landete sie direkt in der Anlage der Elefanten im Tiergarten Schönbrunn.
Nachwuchs besonders interessiert
Besonders für den jüngsten Elefanten-Nachwuchs war die Ankunft des Baumes ein echtes Highlight. Neugierig wurde das neue "Spielzeug" mit dem Rüssel untersucht, geschubst und beharrlich bearbeitet. Der Baum dient den Tieren als lang anhaltende Beschäftigung: Die Rinde wird abgeschält und fordert die Kraft der Dickhäuter heraus.
"Wir legen großen Wert darauf, unsere Elefanten tiergerecht zu umsorgen. Dazu gehört auch eine entsprechende Beschäftigung, die wir durch tägliches Training, das Verstecken von Futter und weitere Maßnahmen sicherstellen. Der Christbaum ist jedes Jahr ein besonderes Highlight für unsere mittlerweile sechsköpfige Herde und stellt für diese eine willkommene Überraschung dar", sagte Tiergartendirektor Stephan Hering-Hagenbeck.
