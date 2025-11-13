Schönbrunner Wasserbüffel grasen im Naturpark Leiser Berge

Zwei Hauswasserbüffel-Weibchen aus dem Wiener Tiergarten Schönbrunn grasen seit Neuestem im Naturpark Leiser Berge.

Die beiden einjährigen Tiere "sind als Landschaftsgärtnerinnen im Einsatz", teilte der Zoo am Donnerstag mit einem Augenzwinkern mit. Auf vier Hektar unterwegs Auf einer vier Hektar großen Fläche mit Schilf, Gräsern und Bäumen erwartet sie jede Menge "Arbeit": Mit jedem Schritt und jedem Bissen gestalten sie die Vegetation.

"Die Tiere sorgen für eine naturnahe Beweidung - ganz ohne intensive menschliche Eingriffe", sagte Naturpark-Geschäftsführer Alexander Ernst. "Sie verhindern die Verbuschung, schaffen kleinräumige Strukturen und fördern so die Entwicklung vielfältiger Lebensräume." Wildes Herz zurückgeben Die Wasserbüffel würden dazu beitragen, "dem Weinviertel sein wildes Herz zurückzugeben", meinte Jennifer Kraus, Geschäftsführerin des Start-ups "Meine Blumenwiese" und inhaltliche sowie finanzielle Partnerin des Projekts.

Ende September übersiedelten die Büffel, jetzt haben sie sich schon gut eingelebt. Ihr Refugium wird nun der Wild Solutions Park im Naturpark Leiser Berge bei Asparn an der Zaya, mit dem neue Wege in Sachen Arten-, Klima- und Naturschutz erprobt werden. Zwei Jungtiere im Zoo "Es ist schön, dass wir durch die erfolgreiche Haltung und Zucht von Hauswasserbüffeln im Tiergarten große Pflanzenfresser ins Weinviertel zurückbringen können", freute sich Zoo-Direktor Stephan Hering-Hagenbeck und verwies auf die gut funktionierende Nachzucht in Schönbrunn.