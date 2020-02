Schönbrunn: Eisbären-Baby spaziert schon durch Außenanlage

„Das Jungtier hält sich fast nur noch zum Schlafen in der Wurfhöhle auf. Die restliche Zeit erkundet es mit seiner Mutter die Innenräume der Eisbärenwelt. Der Nachwuchs ist also reif dafür, seine Mutter in die Außenanlage zu begleiten“, erklärt Tiergartendirektor Stephan Hering-Hagenbeck.

Geschlecht nach wie vor unbekannt

Das Geschlecht des Jungtieres konnte über die Aufnahmen der Beobachtungskamera bis jetzt noch nicht erkannt werden.