Wien

Schnee statt Kunstschnee: Rodelspaß kehrt zurück in Wiener Parkanlagen

Rodeln im Prater
Natürlicher Schnee macht Rodeln im Stadtgebiet möglich. Schneemaschinen gibt es schon lange nicht mehr.
12.01.26, 16:17

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Seit mehreren Tagen erlebt Österreich eine Eiszeit. Vor allem in der Bundeshauptstadt kann der Schnee für Chaos sorgen, aber auch ein Grund zum Freuen sein, denn damit besteht wieder die Möglichkeit im Wiener Stadtgebiet zu rodeln. Kunstschnee wird dafür schon seit Jahren nicht mehr eingesetzt.

Schnee von heute: Ein Streifzug durch das winterliche Österreich

Früher wurde präpariert

Laut den Wiener Stadtgärten (MA42) wurden damals die Rodelstrecken mit einer Beschneiungsanlage eigens präpariert. Eine davon: die Jesuitenwiese im Prater.  Auf Anfrage teilte die MA42 mit, dass diese Maschine schon seit mindestens fünf Jahren nicht mehr zum Einsatz kam. Einerseits aus umwelttechnischen Gründen, andererseits weil auch Kunstschnee mehrere Tage mit tiefen Temperaturen bräuchte, um liegen zu bleiben. 

Schneefall sorgt auch bei den Öffis in Wien für Behinderungen

Und in Wien sind die Winter über die Jahre immer wärmer geworden.  Seitdem müssen Rodelbegeisterte auf Schneefall hoffen. Diesen Winter scheint er aber nicht zu enttäuschen. Bei Schneefall ist dann laut MA42 auf allen Rodelhügeln in Wien das Rodeln erlaubt. Auf der Website der Stadt Wien sind unter www.wien.gv.at/freizeit/rodeln alle Standorte aufgelistet. 

kurier.at, traut  | 

Kommentare