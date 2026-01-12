Schnee statt Kunstschnee: Rodelspaß kehrt zurück in Wiener Parkanlagen

Seit mehreren Tagen erlebt Österreich eine Eiszeit. Vor allem in der Bundeshauptstadt kann der Schnee für Chaos sorgen, aber auch ein Grund zum Freuen sein, denn damit besteht wieder die Möglichkeit im Wiener Stadtgebiet zu rodeln. Kunstschnee wird dafür schon seit Jahren nicht mehr eingesetzt.

Früher wurde präpariert Laut den Wiener Stadtgärten (MA42) wurden damals die Rodelstrecken mit einer Beschneiungsanlage eigens präpariert. Eine davon: die Jesuitenwiese im Prater. Auf Anfrage teilte die MA42 mit, dass diese Maschine schon seit mindestens fünf Jahren nicht mehr zum Einsatz kam. Einerseits aus umwelttechnischen Gründen, andererseits weil auch Kunstschnee mehrere Tage mit tiefen Temperaturen bräuchte, um liegen zu bleiben.