Schlüsseltresor zu Wiener Airbnb-Wohnung blieb zu: Streit eskalierte

Weil sich der Schlüsseltresor zu einer Airbnb-Wohnung in Wien-Ottakring nicht öffnen ließ, haben zwei US-Touristen am Freitagabend über die Gegensprechanlage des Hauses in der Thaliastraße geläutet.

Alle Beteiligten leicht verletzt

Ein 36-jähriger Syrer, der gegen 23.00 Uhr schon einiges an Alkohol konsumiert hatte, fühlte sich dadurch so gestört, dass er mit einem Messer auf die Zwillingsbrüder (20) losging. Alle Beteiligten wurden bei der Rangelei leicht verletzt, berichtete die Polizei am Samstag.