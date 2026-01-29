Kaiserlicher Webshop: Schönbrunns Schätze jetzt auch online erhältlich

Ob Sisis berühmte Sterne oder Maria Theresias Schmuck – wer bisher Replikastücke der Kaiserinnen erstehen wollte, musste ins Schloss Schönbrunn reisen, um den Souvenirshop aufzusuchen.

Das Schloss zählt zu den Besuchermagneten in Österreich – 5.260.000 Besucher wurden im Vorjahr an den Standorten der Schönbrunn Group gezählt. Für jene, die es nicht nach Schönbrunn schaffen oder die mit leichtem Gepäck unterwegs sind, gibt es gute Nachrichten: Die kaiserlichen Produkte können nun via Online-Shop bestellt werden.

Für Besucher und Fans aus der Ferne

„Wir ermöglichen die Schönbrunn-Experience auf digitale Weise – und das nicht nur für alle, die bereits unsere Standorte besucht haben, sondern auch für jene, die noch nie persönlich hier waren“, sagte Klaus Panholzer, Geschäftsführer der Schönbrunn Group, bei der Eröffnung der Website am Donnerstag.

Mit 100 verschiedenen Kaufoptionen ging der Shop online, insgesamt 700 soll es künftig geben. Neben Schmuck gibt es unter anderem Büroartikel, Pflegeprodukte und Süßwaren. Das Besondere daran: Die Artikel sind in keinem anderen Souvenirshop - mit Ausnahme der weiteren Schönbrunn Standorte - erhältlich.

Die Motive der Designs orientieren sich an historischen Persönlichkeiten oder an der Ausstattung des Schlosses.