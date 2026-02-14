Schlagring-Attacke in Simmering: 19-Jähriger bedrohte Helfer

Ein 52-jähriger Autofahrer wurde am Donnerstagabend in Wien-Simmering offenbar zum Ziel einer Attacke, nachdem er einer Frau zu Hilfe geeilt war. Der Mann hatte laut Polizeibericht einen lautstarken Streit zwischen einem Paar beobachtet, bei dem ein 19-Jähriger eine Frau mutmaßlich gewaltsam am Arm gepackt haben soll. Als der 52-Jährige aus seinem Fahrzeug ausstieg, um einzuschreiten, soll der Tatverdächtige ihn gefährlich bedroht und versucht haben, ihn mit einem Schlagring zu attackieren.

Die Beifahrerin des 52-Jährigen alarmierte umgehend die Polizei. Beamte des Stadtpolizeikommandos Simmering trafen kurz darauf am Einsatzort in der Geiselbergstraße ein. Der Tatverdächtige zeigte sich zunächst aggressiv und uneinsichtig, woraufhin er vorläufig festgenommen wurde. Den Schlagring, den er beim Anblick der Polizei weggeworfen hatte, konnten die Beamten in einem nahegelegenen Blumenbeet sicherstellen.

Anzeige und Waffenverbot

Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der laut Polizei bereits amtsbekannte 19-Jährige nach den Bestimmungen des Waffengesetzes sowie wegen des Verdachts der gefährlichen Drohung und der versuchten Körperverletzung auf freiem Fuß angezeigt. Gegen ihn wurde zudem ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt.