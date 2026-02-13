Polizeiauto in Favoriten "abgeschossen": Drei Verletzte

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Polizeiauto im Einsatz und einem Pkw wurden am Donnerstagmittag in Favoriten drei Personen leicht verletzt. Der Unfall ereignete sich gegen 13:00 Uhr an der Kreuzung Favoritenstraße/Gellertgasse, als das Einsatzfahrzeug der Polizei mit dem Wagen eines 65-jährigen Fahrers kollidierte.

Ersten Ermittlungen zufolge könnte der 65-jährige Fahrer das Vorrangzeichen übersehen haben. Durch die Wucht des Aufpralls erlitten sowohl der 65-jährige PKW-Lenker als auch zwei Polizeibeamte leichte Verletzungen.