Wien

Polizeiauto in Favoriten "abgeschossen": Drei Verletzte

Ein Polizeiauto kollidierte in Favoriten mit einem PKW, drei Personen wurden leicht verletzt.
13.02.2026, 19:39

Polizei

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Polizeiauto im Einsatz und einem Pkw wurden am Donnerstagmittag in Favoriten drei Personen leicht verletzt. Der Unfall ereignete sich gegen 13:00 Uhr an der Kreuzung Favoritenstraße/Gellertgasse, als das Einsatzfahrzeug der Polizei mit dem Wagen eines 65-jährigen Fahrers kollidierte.

Ersten Ermittlungen zufolge könnte der 65-jährige Fahrer das Vorrangzeichen übersehen haben. Durch die Wucht des Aufpralls erlitten sowohl der 65-jährige PKW-Lenker als auch zwei Polizeibeamte leichte Verletzungen. 

Demo gegen Kopftuchverbot an Schulen zog durch Wiener City

Alle Verletzten wurden nach notfallmedizinischer Erstversorgung durch die Berufsrettung Wien und weitere Rettungsdienste in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Laut ersten Zeugenaussagen soll der Lenker des PKW bei der Einfahrt in die Kreuzung das Verkehrszeichen "Vorranggeben" missachtet haben.

Ob der PKW-Lenker tatsächlich die Vorrangregeln missachtet hat, ist Gegenstand der laufenden Untersuchungen. Das Verkehrsunfallkommando der Landesverkehrsabteilung Wien hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang übernommen. Weitere Details zum Unfall werden nach Abschluss der polizeilichen Untersuchungen erwartet.

