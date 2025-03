Schlägerei am Wiener Yppenplatz: Opfer attackierte Spitalspersonal

Wilde Szenen haben sich am Sonntag am Yppenplatz in Wien-Ottakring abgespielt. Nach einer Schlägerei unter Jugendlichen wurde das Opfer, ein 14-jähriger Mongole, mit Quetschwunden und Prellungen im Gesicht von der Rettung unter Polizeibegleitung in ein Spital gebracht. Dort soll der Bursche aber plötzlich das Krankenhauspersonal und eine Beamtin attackiert haben. Daraufhin wurde er festgenommen, wie es seitens der Polizei hieß.