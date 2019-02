Schalungswand ist auf zwei Arbeiter gestürzt: 28-Jähriger tot

Am Mittwoch um 8 Uhr ist auf einer Baustelle in der Taborstraße in Wien-Leopoldstadt eine Schalungsmauer aus Metall umgefallen. Sie begrub zwei Arbeiter unter sich.

Kollegen riefen die Rettung und entfernten und sicherten noch vor deren Eintreffen die schwere Platte. Unter den Arbeitern befand sich ein ausgebildeter Sanitäter, der sofort mit der Reanimation seines 28-jährigen Kollegen begann.

Schwere Verletzungen

Die Rettung übernahm die notfallmedizinische Versorgung. Der 28-jährige erlitt mehrere schwere Verletzungen und wurde unter Reanimation mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Er starb wegen seinen schweren Verletzungen.

Der 51-jährige zweite Arbeiter erlitt schwere Kopfverletzungen und Prellungen, er wurde von der Rettung stabilisiert und ins Spital gebracht.