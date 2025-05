Saunabrand in Wien-Donaustadt gelöscht: Zwei Feuerwehrleute verletzt

Ein Brand in der Sauna des ASKÖ-Sportzentrums in der Bernoullistraße in Wien-Donaustadt hat am Donnerstagvormittag die Berufsfeuerwehr gefordert. Das Feuer konnte laut ersten Informationen nur wenig später gelöscht werden, berichtete der ASKÖ WAT Wien am Donnerstag in einer Aussendung. Zwei Feuerwehrleute seien leicht verletzt worden, wie ein Sprecher der zuständigen Magistratsabteilung 68 (MA 68) der APA mitteilte.