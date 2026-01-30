Das Weibchen des Rote-Panda-Paares im Wiener Tiergarten Schönbrunn ist kürzlich "friedlich entschlafen". Das teilte der Zoo am Freitag mit. Das Tier, das in der Nacht auf den 10. Jänner verstarb, habe ein "hohes Alter von 17 Jahren" erreicht.

Die durchschnittliche Lebenserwartung der Art liege bei etwa 14 Jahren. "Zum Leben im Zoo gehören leider auch Abschiede", hieß es vom Tiergarten.