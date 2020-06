Rote Ampel übersehen: Crash in Penzing

Zwei Pkw krachten Dienstagabend in Penzing gegeneinander. Eine 55-jährige Pkw-Lenkerin fuhr gegen 18:10 Uhr bei Rot in eine Kreuzung in der Hadikgasse ein. In der Kreuzung krachte sie gegen das Auto einer 45-jährigen Frau. Der Pkw der 45-Jährigen wurde weggeschleudert und touchierte mehrmals die Leitplanke des Wienflusses. Die Frau wurde leicht verletzt. Ein Rettungshubschrauber wurde angefordert, es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Die 55-Jährige kam ohne Verletzungen davon.