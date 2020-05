Rollende Arztpraxis für Wien gesucht

Die Praxis ist seit 15 Jahren auf Wiens Straßen unterwegs. 65.000 Kilometer hat das Auto bereits am Buckel. Studenten, ein pensionierter Botschafter und 40 andere Freiwillige mehr fahren den Kastenwagen an fünf Tagen in der Woche quer durch Wien - vorbei am Praterstern und der Notschlafstelle Gruft an den Rand der Gesellschaft. Sie fahren zu Menschen wie Josip, die sich keine Versicherung leisten können, die ohne Job und oft auch ohne Obdach leben.



"Sie kommen mit offenen Wunden, haben Ekzeme, Lungenerkrankungen oder akute Verletzungen", sagt Kerstin Schatterböck. "Dinge eben, die ein Leben auf der Straße mit sich bringen." Die Ärztin ist eine von zwölf Medizinern, die sich für das Projekt engagieren. Seit nunmehr fünf Jahren ist die Wienerin einmal in der Woche in dem Bus unterwegs. Im Gepäck hat sie Medikamente, Verbände und Desinfektionsmittel. "Ich freue mich jede Woche, auch wenn's nicht unbedingt die Sonderklassepatienten sind, die zu uns in den Bus steigen", sagt sie und schmunzelt.



Jaschke hat sich mittlerweile zu Josip, Schatterböck und dem Louise-Bus gesellt. "Es wird langsam Zeit für ein neues Auto", sagt er und deutet auf "Ecken und Schrammen", die der Einsatz der vergangenen 15 Jahre mit sich brachte. "Das Pickerl für den Bus läuft nächstes Jahr ab." Jaschke, aber vor allem Menschen wie Josip hoffen nun auf Spendengelder. Geld, mit mit dem auch die nächste rollende Praxis für Wiener, die unversichert auf der Straße leben, angeschafft werden kann. "80.000 Euro wird der Bus in etwa kosten", sagt Jaschke, "aber ich denke, es ist gut investiertes Geld."



Wenn Sie für das Projekt spenden wollen: RBI 404050050, BLZ 31000, Kennwort Louise-Bus