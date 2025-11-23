Wien

Roadrunner in Oberlaa: Volksanwalt will Lösung

ORF-Sendung "Bürgeranwalt" griff Thema auf, auch die FPÖ macht Druck.
23.11.25, 17:04
Die Roadrunnerszene in der Filmteichstraße in Oberlaa stellt für die Anrainerinnen und Anrainer schon lange ein Ärgernis da, der KURIER berichtete mehrfach. Am Samstag nahm sich auch die ORF-Sendung „Bürgeranwalt“ des Themas an.

Keine Parkplätze für Anwohner: Bürgerversammlung in Favoriten

Volksanwalt Christoph Luisser erklärte, er sei an Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) herangetreten. Jetzt sei dieser am Zug. Denn: Paragraf 27 des Sicherheitspolizeigesetzes würde einen Rechtsanspruch der Anrainer auf Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung regeln, so der Luisser. Favoritens FPÖ-Bezirksvorsteher-Stellvertreter Christian Schuch machte am Sonntag ebenfalls Druck auf die Polizeiführung: „Die von der FPÖ initiierte Bürgerversammlung hat eindeutig gezeigt, wie massiv dieses Problem den Menschen unter den Nägeln brennt.

