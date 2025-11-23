Roadrunner in Oberlaa: Volksanwalt will Lösung
Die Roadrunnerszene in der Filmteichstraße in Oberlaa stellt für die Anrainerinnen und Anrainer schon lange ein Ärgernis da, der KURIER berichtete mehrfach. Am Samstag nahm sich auch die ORF-Sendung „Bürgeranwalt“ des Themas an.
Volksanwalt Christoph Luisser erklärte, er sei an Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) herangetreten. Jetzt sei dieser am Zug. Denn: Paragraf 27 des Sicherheitspolizeigesetzes würde einen Rechtsanspruch der Anrainer auf Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung regeln, so der Luisser. Favoritens FPÖ-Bezirksvorsteher-Stellvertreter Christian Schuch machte am Sonntag ebenfalls Druck auf die Polizeiführung: „Die von der FPÖ initiierte Bürgerversammlung hat eindeutig gezeigt, wie massiv dieses Problem den Menschen unter den Nägeln brennt.
