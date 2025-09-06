Nach Attacke am Reumannplatz: Verdächtige festgenommen

Seit einer Attacke am 19. August am Reumannplatz in Wien-Favoriten kämpft ein Mann mit schweren Kopfverletzungen in einem Krankenhaus um sein Leben. Laut Polizeisprecherin Julia Schick war der 35-Jährige von Passanten bewusstlos am Reumannplatz aufgefunden worden. Die Berufsrettung brachte den Mann mit schweren Kopfverletzungen in kritischem Zustand in ein Krankenhaus. Die Außenstelle Süd des Landeskriminalamtes übernahm die Ermittlungen, sagte Schick am Samstag.

Verdächtige festgenommen

Zunächst wurde ein Unfall ebenso wenig wie ein Angriff ausgeschlossen. Weitere Ermittlungen manifestierten allerdings Fremdverschulden als Grund der Verletzungen und brachten die Beamten zu zwei Verdächtigen. Ein 36- und ein 33-Jähriger wurden in dieser Woche festgenommen, einer davon erst am Freitag. Sie sollen das Opfer im Streit attackiert haben.

Der Jüngere zeigte sich teilweise geständig, er gab eine körperliche Auseinandersetzung zu, will aber nur einmal zugeschlagen haben. Das Verletzungsbild dürfte aber nahelegen, dass dem 35-Jährigen auch mehrere Fußtritte gegen den Kopf verpasst wurden. Der 36-Jährige schwieg bisher. Die Hintergründe des Streits blieben weitgehend im Dunkeln. Zu vermuten war, dass Alkohol im Spiel gewesen sein dürfte.