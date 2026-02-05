Rettung versorgte 24-Jährigen mit Schnittverletzungen in Wien

Die Hintergründe in dem Fall sind derzeit noch völlig unklar: Die Rettung wurde am Mittwochvormittag in die Kopalgasse nach Simmering alarmiert, da ein Mann Schnittverletzungen am Oberschenkel, im Brustbereich, am Unterarm sowie am Rücken aufwies.

"Es handelt sich dabei um keine lebensgefährlichen, sondern um oberflächliche Schnittverletzungen", heißt es dazu vonseiten der Polizei.