Rettung versorgte 24-Jährigen mit Schnittverletzungen in Wien

Laut Polizei handelt es sich nicht um lebensgefährliche, sondern oberflächliche Verletzungen.
05.02.26, 14:06

Die Hintergründe in dem Fall sind derzeit noch völlig unklar: Die Rettung wurde am Mittwochvormittag in die Kopalgasse nach Simmering alarmiert, da ein Mann Schnittverletzungen am Oberschenkel, im Brustbereich, am Unterarm sowie am Rücken aufwies. 

"Es handelt sich dabei um keine lebensgefährlichen, sondern um oberflächliche Schnittverletzungen", heißt es dazu vonseiten der Polizei. 

Der 24-Jährige wurde nach der Erstversorgung durch die Berufsrettung Wien in ein Krankenhaus gebracht. Die genauen Umstände des Vorfalls sowie die Ursache der Verletzungen sind derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen, so die Polizei.

