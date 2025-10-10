Gestickt, gestopft, genäht: Das Repair-Festival ist zurück

Von 13. bis 31. Oktober geht es in der Stadt besonders handwerklich her: Das „Repair Festival“ findet wieder statt.

Wie der Name (dt. reparieren) bereits andeutet, dreht sich dabei alles um Nachhaltigkeit. Denn was kaputt ist, muss nicht gleich weggeworfen werden. Das Festival stellt die Reparatur als wichtiges Instrument, um der Klimakrise entgegenzutreten, in den Fokus. Im Zuge dessen werden 140 Veranstaltungen zum Thema angeboten.

Verhältnis zur Natur Bereits zum vierten Mal findet das „Repair Festival“ statt. Im Atelier Augarten wartet ein buntes Programm auf Besucherinnen und Besucher: Unter dem Motto „Paradise lost“ soll das Verhältnis zur Natur besprochen werden. „Denn obwohl uns die Natur großzügig mit allem Lebensnotwendigen versorgt, beuten wir sie aus und zerstören sie“, heißt es in einer Aussendung. Deshalb soll beispielsweise im „ältesten barocken Lustgarten Wiens“ die Herausforderungen der Klimakrise anhand eines Biodiversitäts-Walks mit Birgit Lahner und Thomas Roth gezeigt werden.