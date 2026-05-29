Regenbogenfahnen wehen in der Stadt: Pride Month gestartet

„30 Jahre Regenbogenparade bedeuten 30 Jahre Mut, Sichtbarkeit und Zusammenhalt.“ Mit diesen Worten von SPÖ-Gemeinderätin und LGBTIQ-Sprecherin Susanne Haase wurde am Donnerstag die Regenbogenfahne am Rathaus gehisst – und somit der Regenbogenmonat offiziell eingeleitet.

Im Zeichen von Vielfalt, Sichtbarkeit und Gleichberechtigung finden in den kommenden Wochen zahlreiche Veranstaltungen statt. Höhepunkt ist die Regenbogenparade am 13. Juni , die heuer ihr 30-jähriges Bestehen feiert. Das diesjährige Motto der Regenbogenparade lautet „Sichtbar seit 1996“ und erinnert an die erste Parade vor 30 Jahren.

„Wir setzen damit ein deutlich sichtbares Zeichen für die Rechte und die umfassende Gleichberechtigung von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, transidenten und intergeschlechtlichen Menschen“, so Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling (Neos ).

Regenbogen auf Schiene

Auch die Wiener Linien beteiligen sich erneut am „Pride Month“. Während des gesamten Juni sind Straßenbahnen mit Regenbogen-Progressiv-Fahnen unterwegs und machen das Thema Vielfalt im Stadtbild sichtbar.

Auch bei der Regenbogenparade selbst spielen die Öffis eine zentrale Rolle: Bereits seit 2012 führen die Wiener Linien den Demonstrationszug an. Heuer fährt das Unternehmen mit seinem Umzugswagen unter dem Motto „We ride with pride“ erneut an der Spitze der Parade.