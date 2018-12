Rechtswidriges Vorgehen? Kritik an den Doppelpass-Ermittlungen

Fünf derartige Fälle liegen allein bei der Wiener Anwältin Eva Velibeyoglu. „Die MA 35 (Wiener Magistratsabteilung für Einwanderung und Staatsbürgerschaft) hat sich mit den mehrstelligen Identitätsnummern der Betroffenen auf der Homepage der türkischen Regierung eingeloggt und dadurch versucht, Beweise zu konstruieren“, lautet ihr Vorwurf.

Dieser mehrstellige Zahlencode war auf dem Datenstick, den die FPÖ an die Behörden weitergegeben hatte. Auf dem Stick waren die Namen von 100.000 Personen, die in Verdacht standen, illegalerweise Doppelstaatsbürger zu sein. Neben den Namen beinhaltete die Liste auch Adressen – und einen mehrstelligen Zahlencode. Damit konnte in der türkischen Wählerevidenz geprüft werden, ob der Betroffene in der Türkei wahlberechtigt ist. Doch das war rechtswidrig, meint die Anwältin.