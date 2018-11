Rauch in der Kabine: AUA-Maschine musste umkehren

Am vergangenen Sonntagnachmittag kam es an Bord einer AUA-Maschine zu einem Zwischenfall. Der Airbus A321 hatte 161 Passagiere sowie zwei Piloten und vier Flugbegleiter an Bord und war auf dem Weg von Wien nach Frankfurt. Dabei kam es zu einer "Geruchsentwicklung im Cockpit sowie zu einer leichten Rauchentwicklung in der Kabine", wie Pressesprecher Leonhard Steinmann dem KURIER erzählt.

Die Crew entschied sich in der Folge für eine Rücklandung in Wien, welche auch "normal abgelaufen ist." Als Grund für die Geruchs- und Rauchentwicklung nennt Steinmann die Restrückstände eines speziellen Waschmittels, welches zuvor bei der Triebwerksreinigung eingesetzt wurde. Für die Passagiere und Crew hätte jedenfalls zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr bestanden. Die betroffenen Passagiere wurden von der AUA auf andere Flüge umgebucht. Der Flieger selbst ist ebenfalls bereits wieder im Einsatz.

Rücklandung wegen Druckabfall

Erst vor wenigen Tagen hatte es bereits eine Rücklandung gegeben. Auf einem Flug von Wien nach Mailand hatte die Crew aufgrund einer Meldung im Cockpit festgestellt, dass der Kabinendruck nicht vorschriftsgemäß gehalten werden konnte. Die Maschine kehrte daraufhin nach Wien zurück.