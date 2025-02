Raubüberfall mit Schusswaffen in Wien: Polizei sucht diesen Mann

Der Vorfall ereignete sich konkret am 16. November, gegen 19.30 Uhr: Maskiert und mit gezogener Schusswaffe sollen die Männer einen Mann und eine Frau bedroht und sie zur Herausgabe ihrer Handy gezwungen haben. Mit den erbeuteten Mobiltelefonen ihrer Opfer flüchteten die Verdächtigen anschließend in ein Waldstück.

Die Polizei leitete umgehend Fahndungsmaßnahmen ein, die zunächst jedoch erfolglos verliefen. "In weiterführenden Ermittlungen konnten Beamte des Landeskriminalamts Wien jedoch Lichtbilder der beiden mutmaßlichen Täter über die Videoüberwachungsanlage einer U-Bahn-Station in der Nähe des Tatortes sichern", gab die Polizei am Donnerstag in einer Aussendung bekannt.

Verdächtiger verweigerte Aussage

Einer der beiden mutmaßlichen Räuber konnte so bereits ausgeforscht und einvernommen werden. "Zum Tatvorwurf und seinem mutmaßlichen Mittäter verweigerte der 17-jährige Österreicher aber die Aussage", so die Exekutive.