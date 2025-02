Vermisst: Gerüst im Wert von 147.000 Euro in Wien illegal abgebaut

Die Meidlinger Gerüstbau GmbH mit Sitz in Guntramsdorf (Bezirk Mödling) vermisst eine ihrer Baukonstruktionen, die über mehrere Monate an der Liegenschaft Margaretengürtel 114 bis 118 in Wien aufgestellt war. Der Abbau im Zeitraum von 23. bis 25. Jänner sei "unberechtigterweise" erfolgt, war einem Aushang der Firma vom Donnerstag zu entnehmen. Die Landespolizeidirektion bestätigte Ermittlungen gegen unbekannte Täter wegen des Verdachts der Veruntreuung.