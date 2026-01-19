Raubüberfall auf Tankstelle in Wien am Dreikönigstag geklärt
Der Überfall auf eine Tankstelle in Wien-Favoriten am Dreikönigstag ist geklärt. Wie die Landespolizeidirektion am Montag mitteilte, wurden zwei Männer festgenommen.
Sie gaben zunächst vor, Zigaretten kaufen zu wollen. Plötzlich griff einer der beiden in seine Jackentasche, simulierte dabei offenbar einen Pistolenlauf und forderte die Herausgabe von Bargeld. Da die Angestellte zunächst zögerte, trat der Mann hinter das Verkaufspult und griff selbst in die Kassa.
Drei Tage nach dem Überfall konnte der eine und am gestrigen Sonntag der andere mutmaßliche Täter, die mit dem Taxi geflüchtet waren, festgenommen werden. Bei den Verdächtigen handelt es sich um einen 22-jährigen bosnischen Staatsangehörigen und einen 21-jährigen Österreicher, die bereits polizeibekannt sind.
Weitere Straftaten anhängig
Dem Jüngeren, gegen den bereits ein Vorführungsbefehl zum Strafantritt einer sechsmonatigen Freiheitsstrafe bestand, konnten überdies zwei weitere Straftaten zugeordnet werden. Er wurde wegen des Verdachts des Raubes, der Veruntreuung sowie des Betruges angezeigt. Der 22-Jährige wurde wegen des Verdachts des Raubes angezeigt. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien kamen beide Tatverdächtige in eine Wiener Justizanstalt.
