Raubüberfall auf Tankstelle in Wien am Dreikönigstag geklärt

Der Überfall auf eine Tankstelle in Wien-Favoriten am Dreikönigstag ist geklärt. Wie die Landespolizeidirektion am Montag mitteilte, wurden zwei Männer festgenommen.

Sie gaben zunächst vor, Zigaretten kaufen zu wollen. Plötzlich griff einer der beiden in seine Jackentasche, simulierte dabei offenbar einen Pistolenlauf und forderte die Herausgabe von Bargeld. Da die Angestellte zunächst zögerte, trat der Mann hinter das Verkaufspult und griff selbst in die Kassa.