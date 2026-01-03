Raubopfer zog flüchtenden Täter aus Wiener Straßenbahn

Ein 36-Jähriger ist Freitagabend am Franz-Josefs-Kai in der Wiener Innenstadt von vier Tätern hinterrücks mit Schlägen und Tritten angegriffen worden. Die Räuber ließen ihn leicht verletzt am Boden liegend zurück, sein Handy steckten sie ein. Der 36-Jährige nahm aber die Verfolgung der Angreifer auf, die sich am Schwedenplatz in eine Straßenbahn geflüchtet hatten. Einen der Täter erwischte er und zog ihn aus der "Bim" heraus, sagte Polizeisprecherin Anna Gutt am Samstag.

"Im Zuge des Gerangels wurde er von den übrigen drei Tätern mit einem Messer bedroht, diese ergriffen jedoch die Flucht, als Zeugen die Polizei verständigten", so die Sprecherin. Der angehaltene Tatverdächtige, ein 32-Jähriger aus Libyen, wurde wegen des Verdachts des schweren Raubes sowie der mehrfachen Urkundenunterdrückung angezeigt, er befindet sich in Polizeigewahrsam. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Zentrum/Ost, hat die Ermittlungen übernommen. Sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall werden - auch anonym - unter der Telefonnummer 01-31310-62800 und in jeder Polizeidienststelle entgegengenommen.