Marihuanageruch im Auto: Drogenlenker in Wien-Döbling gestoppt
Beamte der Landesverkehrsabteilung im Streifendienst haben Freitagabend einen Fahrzeuglenker unter Drogeneinfluss in Wien-Döbling gestoppt. Der Wagen des 31-jährigen Syrers wurde auf der Heiligenstädter Straße angehalten. Wegen der Wolke von Marihuanageruch, die aus dem Auto aufstieg, wurden nicht nur der Lenker und seine drei Mitfahrer, sondern auch der Pkw kontrolliert.
Bei der von der Polizeidiensthundeeinheit unterstützten Durchsuchung wurden rund 110 Gramm Crystal Meth, eine größere Menge verschreibungspflichtiger Medikamente und ein höherer Bargeldbetrag gefunden, berichtete Polizeisprecherin Anna Gutt am Samstag. Der Lenker und die Mitfahrer (23, 25 und 28 Jahre alt, alle syrische Staatsangehörige) wurden vorläufig festgenommen und nach dem Suchtmittelgesetz angezeigt. Der 31-Jährige musste seinen Führerschein abgeben. Die weiteren Ermittlungen hat das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle West, übernommen.
