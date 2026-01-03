Marihuanageruch im Auto: Drogenlenker in Wien-Döbling gestoppt

Beamte der Landesverkehrsabteilung im Streifendienst haben Freitagabend einen Fahrzeuglenker unter Drogeneinfluss in Wien-Döbling gestoppt. Der Wagen des 31-jährigen Syrers wurde auf der Heiligenstädter Straße angehalten. Wegen der Wolke von Marihuanageruch, die aus dem Auto aufstieg, wurden nicht nur der Lenker und seine drei Mitfahrer, sondern auch der Pkw kontrolliert.