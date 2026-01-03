Wien

Marihuanageruch im Auto: Drogenlenker in Wien-Döbling gestoppt

Der Schriftzug „Polizei“ auf einem unscharfen Polizeiauto.
Bei der Durchsuchung wurden rund 110 Gramm Crystal Meth, eine größere Menge verschreibungspflichtiger Medikamente und ein höherer Bargeldbetrag gefunden
03.01.26, 13:17
Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Beamte der Landesverkehrsabteilung im Streifendienst haben Freitagabend einen Fahrzeuglenker unter Drogeneinfluss in Wien-Döbling gestoppt. Der Wagen des 31-jährigen Syrers wurde auf der Heiligenstädter Straße angehalten. Wegen der Wolke von Marihuanageruch, die aus dem Auto aufstieg, wurden nicht nur der Lenker und seine drei Mitfahrer, sondern auch der Pkw kontrolliert.

Raubopfer zog flüchtenden Täter aus Wiener Straßenbahn

Bei der von der Polizeidiensthundeeinheit unterstützten Durchsuchung wurden rund 110 Gramm Crystal Meth, eine größere Menge verschreibungspflichtiger Medikamente und ein höherer Bargeldbetrag gefunden, berichtete Polizeisprecherin Anna Gutt am Samstag. Der Lenker und die Mitfahrer (23, 25 und 28 Jahre alt, alle syrische Staatsangehörige) wurden vorläufig festgenommen und nach dem Suchtmittelgesetz angezeigt. Der 31-Jährige musste seinen Führerschein abgeben. Die weiteren Ermittlungen hat das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle West, übernommen.

Mehr zum Thema

Döbling
Agenturen  | 

Kommentare