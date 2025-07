Raubüberfall in Wien: Drei Täter flüchteten auf einem Moped

Zusammenfassung Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft. Drei Verdächtige nutzten ein Moped als Fluchtfahrzeug nach einem Raub in Wien-Donaustadt.

Ein 27-jähriger Mann wurde niedergeschlagen und seiner Umhängetasche beraubt.

Die Verdächtigen gaben an, dass ein Flirtversuch des Opfers der Auslöser des Streits war.

Polizisten haben sich in der Nacht auf Sonntag in Wien-Donaustadt eher verwundert die Augen gerieben. Schließlich wurde ihnen unweit der Alten Donau eine Szene geboten, die sonst eher nur aus Urlauben in ferneren Gefilden bekannt ist: drei Tatverdächtige auf einem Moped.

Sie stoppten das überladene Vehikel an der Kreuzung Rehlackenweg/Argonautenstraße und nahmen die drei Raubverdächtigen - zwei Männer (18 und 22 Jahre) sowie eine 22-jährige Frau - vorläufig fest. Mann zusammengeschlagen Wie Polizeisprecherin Anna Gutt berichtete, wurde die Exekutive gegen 2.45 Uhr zu einem Überfall in der Florian-Berndl-Gasse alarmiert. Dort trafen die Beamten der Polizeiinspektion Wagramer Straße auf einen 27-Jährigen mit sichtbaren Verletzungen an Armen und Beinen und einer Platzwunde im Gesicht an. Der Mann war kurz zuvor zusammengeschlagen und seiner Tasche beraubt worden.